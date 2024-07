Cinque persone coinvolte in una violenta rissa avvenuta ad aprile in un’area di servizio lungo la statale 372, nel Comune di Puglianello, sono soggette a un provvedimento restrittivo emesso dal questore di Benevento. Questo provvedimento, noto come Dacur, vieta ai cinque individui l’accesso per due anni a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento situati nel tratto della statale 372 ricadente nella provincia di Benevento.

L’incidente, che ha destato grande preoccupazione, si è verificato nel parcheggio di una stazione di servizio lungo la Benevento-Caianello. Secondo le indagini condotte dal Commissariato di Telese e dalla Divisione anticrimine, i cinque uomini hanno iniziato una colluttazione violenta nel parcheggio. La situazione è poi degenerata quando alcuni dei coinvolti sono entrati nel bar dell’area di servizio e hanno aggredito brutalmente un cliente, colpendolo con calci, pugni e una mazza da baseball mentre la vittima era a terra. Tra i cinque, uno è residente a Telese e ha come avvocato difensore Antonio Leone.

In risposta all’episodio, e per motivi di sicurezza pubblica, le autorità hanno anche disposto la sospensione temporanea dell’attività del locale in cui si sono svolti i fatti. Questo atto è adottato come misura cautelare e di prevenzione, per garantire la sicurezza degli avventori e prevenire il verificarsi di ulteriori episodi di violenza.