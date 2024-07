Sono pubblicate sul sito del Comune di Pisa le graduatorie definitive per il “Bonus Acqua 2024”, il “Bonus TARI Famiglie 2023”, la tassa per i rifiuti e il “Bonus TARI Giovani 2023”. Grazie a questi contributi, sono state distribuite risorse per un totale di 377mila euro a oltre 2.200 famiglie pisane, soddisfacendo più di 2.000 istanze.

Bonus Acque 2024

L’agevolazione del “Bonus Acqua 2024” prevede una deduzione del 50% sui consumi futuri, applicata in bolletta da Acque S.p.A. basata sulla spesa idrica dell’anno solare precedente (2023), mentre quella per i rifiuti prevede una graduatoria diversa. Il fondo disponibile, stabilito dal Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.32/2024, è di 126.978,59 euro.

Domande presentate: 1335

Utenze accolte: 915

Fondo esaurito dopo: 915 contributi

Le graduatorie definitive e tutte le informazioni relative al “Bonus Acque 2024” sono disponibili qui.

Bonus TARI Famiglie 2023

Il “Bonus TARI Famiglie 2023” sui rifiuti mira a sostenere le famiglie nelle spese per la tassa sui rifiuti dell’anno 2023, con un budget totale di 220mila euro ed esula da quello per l’acqua.

Domande presentate: 1271

Domande accolte: 1052

Respinte: 219 (per mancanza di requisiti o doppia presentazione)

Le graduatorie definitive e ulteriori dettagli sul “Bonus TARI Famiglie” sono disponibili qui.

Bonus TARI Giovani 2023

Il “Bonus TARI Giovani 2023” è destinato ai giovani, con un fondo di 30mila euro per coprire le spese della TARI del 2023.

Domande presentate: 311

Domande accolte: 262

Respinte: 49 (per mancanza di requisiti o doppia presentazione)

Le graduatorie definitive e ulteriori dettagli sul “Bonus TARI Giovani” sono disponibili qui.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Pisa rappresenta un significativo sostegno economico per le famiglie e i giovani della città, alleviando i costi delle utenze idriche e della tassa sui rifiuti. Le risorse distribuite permettono a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità le spese quotidiane, evidenziando l’importanza di politiche di welfare locali attente alle esigenze dei cittadini.

I cittadini interessati sono invitati a consultare le graduatorie definitive e a seguire le indicazioni fornite sui rispettivi link per ulteriori informazioni e dettagli sui contributi.