A partire da settembre 2024, le famiglie italiane in difficoltà economica potranno beneficiare della nuova Carta risparmio spesa “Dedicata a te”, il Bonus per fare la spesa. Questa carta di pagamento elettronica prepagata, del valore di 500 euro per ciascun nucleo familiare, è destinata all’acquisto di beni di prima necessità, benzina e abbonamenti a trasporti pubblici. La Carta risparmio spesa 2024 offre un sostegno economico significativo per le famiglie italiane in difficoltà. Con un valore di 500 euro, la carta può essere utilizzata per acquistare:

Beni alimentari di prima necessità

Benzina

Abbonamenti ai trasporti pubblici

Requisiti per Ottenere la Carta

Per poter beneficiare della Carta Bonus risparmio spesa, le famiglie devono soddisfare i seguenti requisiti:

ISEE non superiore a 15.000 euro

Presenza di almeno 3 componenti nel nucleo familiare

Residenza in un Comune italiano

Non è necessario presentare una domanda per ottenere la carta. I beneficiari vengono individuati dall’INPS, in collaborazione con i Comuni italiani, che invieranno le comunicazioni agli aventi diritto entro il 25 luglio 2024. I beneficiari dovranno recarsi presso un ufficio di Poste Italiane con i documenti necessari per ritirare la carta elettronica Postepay prepagata.

Prodotti Acquistabili

Con la Carta risparmio spesa, è possibile acquistare una vasta gamma di beni alimentari di prima necessità, tra cui:

Carni (suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole)

Pescato fresco

Latte e derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti da forno, pasticceria e biscotteria

Paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, altri cereali

Farine di cereali, ortaggi freschi e lavorati

Pomodori pelati e conserve, legumi, semi e frutti oleosi

Frutta, alimenti per bambini e per la prima infanzia

Lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato

Acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla

Da settembre 2024, la carta includerà anche prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola. Sarà inoltre possibile beneficiare di uno sconto aggiuntivo del 15% sui prodotti acquistati nei negozi aderenti.

Modalità di Utilizzo

La carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, benzina o servizi di trasporto pubblico, purché aderenti a una convenzione con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il MIMIT o il Ministero del Lavoro.

La Carta Bonus risparmio spesa “Dedicata a te” rappresenta un’importante misura di supporto per le famiglie italiane, offrendo un aiuto concreto per l’acquisto di beni essenziali e riducendo il peso delle spese quotidiane. Con l’introduzione di nuove categorie di prodotti e ulteriori sconti, la carta si propone di migliorare significativamente la qualità della vita delle famiglie in difficoltà economica, promuovendo al contempo una gestione più equa delle risorse pubbliche.