L’INPS ha recentemente pubblicato le graduatoria relativa al bando per il Bonus Centri Estivi Diurni 2024 emanato per l’estate. Questo bonus è destinato a rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione ai centri estivi per i figli di età compresa tra 3 e 14 anni, con un contributo massimo di 400 euro.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA GRADUATORIA

Dettagli del Bonus

Periodo di Frequenza: Il bonus estate copre la partecipazione a centri estivi che operano dal 1 giugno al 7 settembre 2024 ed è disposizione di chi si trova in graduatoria. I centri estivi devono avere una durata che va da un minimo di una settimana (cinque giorni) a un massimo di quattro settimane (20 giorni), anche se non consecutive.

Centro Estivo: Il bonus estate con graduatoria è valido solo per un centro estivo, scelto dal richiedente, che deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle attività. Non è possibile richiedere il bonus per frequenze multiple in più centri estivi.

Esclusioni: Non sono ammesse frazioni di settimana per il calcolo del numero di giorni di frequenza. Inoltre, i centri estivi che prevedono pernottamenti non sono eleggibili. Il soggiorno deve essere finalizzato esclusivamente alla gestione del tempo libero durante l’interruzione estiva delle attività scolastiche.

Importo e Contributo

L’INPS prevede l’erogazione di un contributo per un totale di 3.000 beneficiari. Il contributo massimo settimanale è di 100 euro, per un totale che può raggiungere i 400 euro per un massimo di quattro settimane. Il bonus estate riconosciuto in graduatoria sarà calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente. Se il richiedente ha già ottenuto un rimborso parziale o totale, dovrà dichiarare l’importo effettivamente a suo carico.

Tempi di Pagamento

Il pagamento del bonus estate sarà effettuato dall’INPS entro il 31 dicembre 2024 secondo la graduatoria. È importante assicurarsi che tutte le pratiche siano completate e che le spese dichiarate siano accurate per evitare ritardi nei pagamenti.

Per ulteriori dettagli o per verificare lo stato della propria richiesta, i beneficiari possono consultare il portale dell’INPS o contattare direttamente l’ente.