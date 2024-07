In un periodo di aumenti dei prezzi e difficoltà economiche per molte famiglie italiane, l’INPS continua a offrire un aiuto concreto attraverso il progetto Estate INPSieme, un bonus vacanze da mille euro, destinato agli studenti figli di dipendenti pubblici e pensionati della pubblica amministrazione, rappresenta un sollievo economico significativo per molte famiglie.

Il bonus vacanze dell’INPS da mille euro non è un’iniziativa recente; è attivo da molti anni e si rivolge a specifiche categorie di studenti, diversamente dal bonus vacanze del 2020, che era stato ideato per sostenere il settore turistico colpito dalla pandemia e destinato a chi aveva un basso ISEE.

In un contesto economico complesso, dove molte famiglie trovano sempre più difficile pianificare una vacanza, questo bonus si rivela fondamentale. Secondo un’indagine condotta da Facile.it, almeno 6,5 milioni di italiani quest’anno non andranno in vacanza per mancanza di fondi. Un nuovo bonus vacanze, simile a quello del 2020, sarebbe stato sicuramente utile, ma l’attuale Governo ha deciso di ridurre al minimo questi incentivi. Fortunatamente, l’INPS mantiene attivo il progetto Estate INPSieme.

Per beneficiare del bonus vacanze da mille euro, gli studenti devono soddisfare determinati requisiti: devono aver frequentato regolarmente la scuola nell’anno scolastico 2023-2024, dalla seconda classe della scuola primaria fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, devono possedere un ISEE in corso di validità, il cui valore determina le percentuali di rimborso a cui hanno diritto.

Le somme massime rimborsabili sono 600 euro per un soggiorno di una settimana e 1000 euro per una vacanza di due settimane. È importante notare che il bonus è erogato come rimborso a soggiorno concluso, richiedendo quindi agli studenti di anticipare i costi.

Le percentuali di rimborso variano in base al valore dell’ISEE: per chi ha un ISEE fino a 8.000 euro, il rimborso sarà del 100%. Con un ISEE tra 8.000 e 16.000 euro, il rimborso sarà del 95%; tra 16.000 e 24.000 euro, del 90%; tra 24.000 e 32.000 euro, dell’85%; tra 32.000 e 40.000 euro, l’80%; tra 40.000 e 48.000 euro, il 75%; tra 48.000 e 56.000 euro, il 70%; tra 56.000 e 72.000 euro, il 65%; e oltre 72.000 euro, il 60%.

Il bonus vacanze da mille euro rappresenta un’opportunità preziosa, soprattutto per le famiglie che rientrano nelle categorie economiche più deboli. Questa iniziativa dell’INPS permette ai giovani di vivere esperienze estive che altrimenti non potrebbero permettersi, contribuendo non solo al loro benessere ma anche alla loro crescita culturale e sociale.

In un periodo in cui il Governo sta riducendo al minimo gli incentivi, il progetto Estate INPSieme continua a sostenere le famiglie in difficoltà, dimostrando l’importanza di politiche sociali mirate ed efficaci.