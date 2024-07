L’estate 2024 è arrivata in Italia portando con sé un’ondata di caldo intenso e proprio sotto questo aspetto arriva un Bonus da 400 euro. Questo clima spinge molte persone a cercare soluzioni efficaci per rinfrescare le proprie abitazioni, spesso considerando l’acquisto di condizionatori, dispositivi indispensabili ma costosi. Sebbene non esistano incentivi statali diretti per l’acquisto di climatizzatori, c’è un’opportunità interessante, un Bonus che permette di risparmiare da 200 fino a 400 euro, senza dover rientrare in una determinata fascia ISEE. Vediamo di cosa si tratta e perché è importante agire tempestivamente.

Il Cashback di Daikin: Come Funziona

Oltre ai noti incentivi fiscali come il Superbonus al 110% e l’Ecobonus al 65%, Daikin, leader nel settore della climatizzazione, offre un’iniziativa di Cashback che permette di ottenere un rimborso Bonus da 400 euro sull’acquisto di climatizzatori. Questa promozione, valida fino al 6 luglio 2024, offre un’opportunità di risparmio significativa per chi decide di acquistare un condizionatore Daikin.

Come Ottenere il Rimborso

Per partecipare al programma Cashback di Daikin, è necessario seguire alcuni passaggi:

Acquisto: Acquistare un climatizzatore Daikin presso un rivenditore autorizzato entro il 6 luglio 2024.

Registrazione tramite App: Scaricare l’app Daikin Onecta, disponibile su App Store e Play Store, entro 30 giorni dall’acquisto. L’app consente di registrare il prodotto e monitorare i consumi energetici, un passaggio essenziale per ottenere il rimborso.

Creazione Account: Creare un account sul portale Stand by Me gestito da Sdm società benefit Srl.

Dettagli del Prodotto: Inserire i dettagli del prodotto acquistato, caricare lo scontrino d’acquisto e completare la registrazione. È importante conservare lo scontrino originale fino alla conferma del rimborso.

Calcolo del Rimborso

Il rimborso è calcolato in base ai consumi effettivi, con un massimo di 400 euro per singolo apparecchio e fino a 800 euro per l’acquisto di più prodotti Daikin dallo stesso soggetto. Per ottenere il rimborso dei consumi:

Riscaldamento: L’applicazione deve rimanere collegata all’apparecchio fino al 31 marzo 2025.

Raffreddamento: Il collegamento deve essere attivo entro il 30 settembre 2024.

Entrambi i periodi di monitoraggio devono essere rispettati per non perdere il diritto al contributo.

Il bonus condizionatori 2024 da 400 euro offerto da Daikin rappresenta un’opportunità imperdibile per risparmiare sull’acquisto di un climatizzatore. Con l’estate alle porte, è il momento ideale per approfittare di questa iniziativa, migliorando il comfort della propria casa senza dover sostenere costi eccessivi. Agire tempestivamente è cruciale, poiché la promozione è valida solo fino al 6 luglio 2024. Non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmio e benessere.