Buone notizie per chi possiede un giardino o un terrazzo e desidera abbellirlo per renderlo più vivibile con un Bonus da 1800 euro. È possibile richiedere il cosiddetto bonus verde, una detrazione sull’Irpef del 36% in 10 quote annuali su una spesa massima di 5.000 €. Questo significa che si può risparmiare fino a 1.800 € se si spende la cifra massima indennizzabile. Curiosi di sapere quali sono i requisiti?

Requisiti per il Bonus Verde

Il bonus verde si applica ai lavori innovativi che riguardano giardini o aree scoperte, escludendo la manutenzione ordinaria arriva fino a 1800 euro. La detrazione è riservata a interventi che migliorano o rinnovano lo spazio esterno, come la costruzione di giardini pensili o pergolati. È possibile anche aggiornare il sistema di irrigazione o installare fioriere fisse per l’abbellimento. Tuttavia, per ottenere la detrazione, è fondamentale che i pagamenti siano tracciati tramite fattura parlante, che identifica la ditta responsabile dei lavori.

Come Richiedere la Detrazione

Il contribuente che ha sostenuto le spese deve indicare l’importo nella dichiarazione dei redditi (modello 730) nel rigo E12, accompagnato da un’autocertificazione. La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali. Se si possiedono più abitazioni con giardini, terrazzi o altre zone esterne, è possibile beneficiare della detrazione per ciascuna proprietà.

Dettagli sulla Detrazione

La detrazione non è applicabile per negozi e uffici. Tuttavia, per le abitazioni ad uso promiscuo (ad esempio, un ufficio in casa), è possibile ottenere una detrazione del 50%, pari al 18% della somma massima di 5.000 €. Anche in questo caso, è necessario che tutti i pagamenti siano tracciabili, effettuati tramite ricevuta fiscale o bonifico bancario per ottenere il bonus fino a 1800 euro. È importante specificare il codice fiscale o la partita IVA della ditta che ha eseguito i lavori e il codice fiscale del contribuente.

Il bonus verde da 1800 euro rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera migliorare l’aspetto e la funzionalità del proprio giardino o terrazzo. Con una detrazione del 36% su una spesa massima di 5.000 €, questo incentivo rende più accessibili interventi di abbellimento e rinnovamento degli spazi esterni. È fondamentale rispettare i requisiti e le modalità di pagamento tracciabili per usufruire di questa agevolazione fiscale.