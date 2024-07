Il gruppo Crédit Agricole Italia ha introdotto per agosto una serie di misure significative per sostenere i propri dipendenti, con particolare attenzione alle famiglie con bambini piccoli. Tra le iniziative più rilevanti c’è il Bonus Asilo Nido, ma anche altre agevolazioni sono state messe in atto per riconoscere l’impegno del personale nel corso del 2023.

Bonus Asilo Nido: Dettagli e Scadenza

Il Bonus Asilo Nido da 1.000 euro è una delle principali agevolazioni introdotte dal gruppo CA Italia. Questo bonus economico da chiedere ad agosto è destinato ai dipendenti che sono genitori di bambini tra 1 e 3 anni, per coprire le spese di frequenza degli asili nido pubblici e privati autorizzati.

Il bonus poteva essere richiesto tramite la piattaforma Mondo Welfare, allegando fattura o ricevuta fiscale per le spese sostenute dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024. Tuttavia, è fondamentale che il contributo sia utilizzato entro il 31 agosto 2024. Dopo questa data, eventuali residui del contributo verranno azzerati e non potranno essere recuperati.

Requisiti e Limiti per il Bonus Asilo Nido

Per beneficiare del Bonus Asilo Nido bambini di agosto, i dipendenti devono rispettare alcuni requisiti:

Il contributo non è disponibile per il personale che usufruisce dell’asilo nido aziendale.

Se entrambi i genitori sono dipendenti del gruppo, il contributo spetta una sola volta per figlio e per un valore massimo di 1.000 euro.

Il rimborso può essere richiesto solo per la quota di spesa non coperta da eventuali altri bonus asilo nido, come quello dell’INPS.

Le spese rimborsate non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Altre Intese per il Personale del Gruppo CA Italia

Oltre al Bonus Asilo Nido, il gruppo CA Italia ha siglato altre tre importanti intese a favore del personale:

Premio Aziendale 2023: Un premio di 1.550 euro per riconoscere l’impegno professionale dei dipendenti.

Polizza Sanitaria 2024/25: Rinnovo della copertura sanitaria per tutto il personale del gruppo per il biennio 2024/25.

Condizioni Agevolate sui Mutui: Dal 1 ottobre 2023 e almeno fino alla fine del 2024, il tasso variabile applicato ai mutui ipotecari prima casa per dipendenti e loro figli sarà pari al tasso BCE meno 1%.

Impatto e Benefici per le Famiglie

Queste misure rappresentano un importante sostegno per le famiglie dei dipendenti, contribuendo a rendere più accessibili i servizi essenziali come l’asilo nido, fondamentali per lo sviluppo dei bambini e per permettere ai genitori di conciliare lavoro e famiglia. Il gruppo Crédit Agricole Italia si dimostra così attento alle esigenze dei suoi dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro più sereno e sostenibile.

I dipendenti del gruppo sono invitati a verificare i requisiti e le scadenze per non perdere l’opportunità di usufruire di questi benefici, con particolare attenzione alla scadenza del Bonus Asilo Nido per bambini il 31 agosto 2024.