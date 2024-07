Un nuovo episodio di criminalità ha scosso la tranquilla comunità di San Michele di Serino. Intorno alle 3.30 del mattino, un ordigno è stato fatto esplodere presso lo sportello bancomat esterno dell’ufficio postale situato in via Campo Santa Maria. L’attacco ha provocato una violenta deflagrazione che ha innescato un incendio, distruggendo completamente l’ufficio postale, temporaneamente ubicato in un container.

L’Attacco e le Conseguenze

L’esplosione, avvenuta nella notte, ha causato danni ingenti, riducendo in cenere l’intero container che ospitava l’ufficio postale. Le fiamme, visibili a grande distanza, sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto. La scena di devastazione ha lasciato sgomenti i residenti del piccolo comune campano, noti per la loro pacifica vita quotidiana.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’attacco sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e della Compagnia di Solofra. Le forze dell’ordine, supportate dagli artificieri, stanno eseguendo i rilievi per raccogliere tutte le evidenze possibili e ricostruire la dinamica dell’attacco. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato una Giulietta come mezzo di fuga, trovata poco distante dal luogo del crimine e attualmente sottoposta a sequestro.

Strategia Criminale

I ladri, mostrando una notevole organizzazione, hanno disseminato chiodi a tre punte lungo le vie di accesso al sito, nel tentativo di ritardare l’intervento dei Carabinieri e facilitare la loro fuga. Al momento, il bottino è ancora da quantificare, e le indagini sono in corso per determinare l’entità del furto e identificare i responsabili.

Reazioni della Comunità

La comunità di San Michele di Serino è comprensibilmente sotto shock. Gli abitanti esprimono preoccupazione per la crescente audacia dei criminali e chiedono maggiore sicurezza e controlli più stringenti. Le autorità locali, da parte loro, assicurano un aumento della vigilanza e l’impegno massimo per garantire la sicurezza dei cittadini e delle strutture pubbliche.