Una potente esplosione ha scosso via Sala a Montoro durante la notte, causando paura e scompiglio tra i residenti. La deflagrazione dell’ordigno, presumibilmente un grosso petardo, è avvenuta poco dopo la mezzanotte, svegliando bruscamente gli abitanti della zona.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’esplosione.

Raccolta di Prove e Indagini

Gli investigatori hanno raccolto vari elementi sul luogo dell’esplosione e stanno attualmente esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare eventuali sospetti o ottenere ulteriori dettagli sull’incidente. Le autorità continuano a lavorare per comprendere se l’esplosione sia stata un atto intenzionale o il risultato di un incidente.

Nessun Danno Rilevato

Fortunatamente, la deflagrazione non ha provocato danni a persone o strutture. Tuttavia, l’evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che si sono svegliati nel cuore della notte a causa del forte boato.

L’esplosione in via Sala a Montoro ha creato momenti di tensione tra gli abitanti della zona, ma fortunatamente non ha causato danni. Le indagini dei carabinieri sono in corso e si spera che presto si possano chiarire le cause dell’incidente e individuare i responsabili.