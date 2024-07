Notte di paura a Casoria, dove un forte boato ha svegliato diversi residenti, destando preoccupazione e allarme. In via Padre Ludovico da Casoria 1, un ordigno rudimentale del tipo bomba carta è stato fatto esplodere davanti all’ingresso di un esercizio commerciale, danneggiandone gravemente la serranda. L’esplosione è avvenuta poco dopo le due di notte, interrompendo bruscamente la quiete notturna.

Incendio in un Concessionario

A distanza di una decina di minuti dall’esplosione, un altro episodio ha ulteriormente sconvolto la notte di Casoria. In via Tevere 6, un incendio è divampato in un concessionario, distruggendo tre auto parcheggiate nel cortile dell’autosalone. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma la coincidenza temporale con l’esplosione ha sollevato non pochi interrogativi.

Indagini in Corso

I carabinieri stanno attualmente indagando su entrambi gli episodi, cercando di stabilire se vi sia un collegamento tra l’esplosione e l’incendio. La presenza di un ordigno rudimentale e la natura sospetta del rogo delle auto suggeriscono che potrebbe trattarsi di atti dolosi, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Reazioni della Comunità

La comunità di Casoria è scossa e preoccupata. Residenti e commercianti esprimono timori per la propria sicurezza e chiedono maggiori controlli e protezione da parte delle forze dell’ordine. Gli episodi della scorsa notte rappresentano un grave campanello d’allarme e sottolineano l’importanza di un rapido intervento investigativo per garantire la sicurezza e la tranquillità della città.

Le autorità locali stanno collaborando con le forze dell’ordine per monitorare la situazione e fornire supporto ai cittadini colpiti. Nel frattempo, l’area interessata dagli incidenti è stata messa in sicurezza e sono state intensificate le pattuglie notturne per prevenire ulteriori episodi di violenza.