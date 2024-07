Nelle ultime operazioni condotte dai Carabinieri della tenenza di Ercolano, sono emersi fatti significativi legati al traffico di droga nella zona. Un uomo di 58 anni, residente a Portici, è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante la perquisizione della sua abitazione, supportata dal Nucleo Cinofili di Sarno e dal Reggimento Campania, sono stati trovati 53 grammi di hashish e 3 “spinelli” contenenti la stessa sostanza.

In un’altra operazione, presso l’abitazione di un 50enne di Ercolano, i Carabinieri hanno scoperto una coltivazione clandestina di 2 piante di canapa indiana. Inoltre, sono stati sequestrati poco più di 63.000 euro in contanti, ritenuti provento illecito. Anche questo uomo è stato denunciato per detenzione di droga.

Nel bilancio delle operazioni vi è anche un sequestro di sostanze stupefacenti a carico di ignoti. Durante il controllo di uno scooter elettrico è stato rinvenuto un quantitativo significativo di droga: 132 grammi di hashish e 33 grammi di cocaina nascosti nella scocca del veicolo.