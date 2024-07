I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, continuano con determinazione i controlli sui Monti Lattari, una zona nota per la coltivazione di cannabis che in questo periodo dell’anno raggiunge la massima fioritura.

Ritrovamenti a Lettere

In località San Giorgio, nel comune di Lettere, i militari hanno scoperto un sacco di plastica seppellito in un terreno tra arbusti ed erbacce. Il sacco conteneva 910 grammi di marijuana già pronta per essere immessa sul mercato. Durante la stessa operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una borsa di tela contenente un fucile semiautomatico Franchi calibro 20, perfettamente funzionante. L’arma è stata immediatamente sequestrata e sarà sottoposta a rigorosi accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata in precedenti attività illecite.

Arresto a Gragnano

Sempre nell’ambito delle operazioni sui Monti Lattari, i Carabinieri hanno arrestato Tommaso Mascolo, un 22enne residente nel comune di Gragnano, già noto alle forze dell’ordine. Mascolo ha tentato di sottrarsi a un controllo e si è dato alla fuga, ma è stato rapidamente fermato dai militari. Durante la perquisizione, nelle sue tasche sono stati trovati 96 pallini di crack e 230 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. Il giovane è ora in carcere, in attesa di giudizio.