Un grave incidente ha scosso una colonia estiva dove un bambino di 9 anni, diversamente abile e di origini ucraine, è caduto accidentalmente in una piscina. Il piccolo è scivolato in acqua e non è riuscito a risalire, precipitando in una situazione di estremo pericolo.

L’Incidente

L’anziana zia del bambino, presente al momento dell’incidente, si è immediatamente tuffata nella piscina nel tentativo di salvarlo, ma ha presto incontrato difficoltà anche lei. La situazione è stata rapidamente presa in mano da un bagnino e un dipendente della struttura, che sono riusciti a portare in salvo entrambi.

Intervento dei Soccorsi

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il bambino d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato successivamente trasferito all’ospedale “Santobono” di Napoli, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Momenti di Tensione

L’incidente ha generato grande apprensione tra i presenti e nella comunità locale. Le condizioni del bambino sono monitorate con attenzione, e il personale medico del “Santobono” sta facendo tutto il possibile per stabilizzare la sua situazione.