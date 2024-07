La mobilità sulla tangenziale di Napoli sta per fare un salto di qualità con l’introduzione di TargaGo, una nuova app sviluppata da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo innovativo sistema di pagamento dinamico del pedaggio, basato sulla lettura della targa, promette di rendere i viaggi più veloci e sostenibili.

La Nuova Applicazione

TargaGo permette di pagare il pedaggio attraverso un’applicazione e un borsellino digitale ricaricabile. Grazie alla semplice lettura della targa nelle piste dedicate, il pagamento avviene in modo dinamico e nel pieno rispetto della privacy del cliente, eliminando la necessità del tradizionale sistema “ricaricabile” di Aspi.

Un Progetto Presentato a Palazzo San Giacomo

Il nuovo servizio è stato presentato da Massimo Iossa, responsabile del progetto TargaGo di Autostrade per l’Italia, durante una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. All’evento erano presenti Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale di Napoli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e il presidente di Tecne Ennio Cascetta.

Obiettivi e Innovazione

L’obiettivo principale di TargaGo è quello di velocizzare il passaggio dei veicoli presso il casello, riducendo i tempi di attesa e le emissioni inquinanti, per una mobilità più sostenibile. Non sarà necessario alcun dispositivo a bordo del veicolo, poiché il sistema funziona attraverso l’identificazione della targa.

Durante la fase di test, supervisionata dall’Università Federico II di Napoli, Autostrade per l’Italia ha curato la gestione del sistema. Se la sperimentazione avrà successo, dopo un confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Aiscat e le Autorità garanti, il servizio potrebbe essere esteso ai service provider esterni.

Come Registrarsi

Registrarsi a TargaGo è semplice: basta scaricare l’app o registrarsi sul sito Targago.it. Ogni utente può inserire fino a due targhe nel sistema.

Come Funziona il Servizio

Il servizio si attiva automaticamente con l’identificazione della targa del veicolo al passaggio nelle corsie “gialle” del casello, senza richiedere la fermata del veicolo.

A Chi è Rivolto

In questa prima fase, il sistema è rivolto a clienti con veicoli di classe 2, ovvero auto, furgoni e minibus con targa italiana. Sono esclusi motoveicoli e mezzi pesanti.

Modalità di Pagamento

I pedaggi si pagano tramite il “borsellino digitale”, ricaricabile con carta di credito, di debito o prepagata. Una volta attivato il servizio, il sistema addebita automaticamente l’importo al passaggio del veicolo e l’app avvisa il cliente quando il credito residuo sta per esaurirsi. In futuro, sarà possibile associare una carta di credito all’app, eliminando la necessità del borsellino elettronico.