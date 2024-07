Approfittando della chiusura al pubblico durante la pausa pranzo, un gruppo di sconosciuti ha messo a segno una rapina spettacolare presso la filiale Bper Banca di via Santolo Cirillo. I malviventi sono riusciti a entrare nell’edificio attraverso un foro praticato nel muro e, una volta all’interno, hanno rinchiuso i dipendenti in una stanza per circa due ore. Il colpo, portato a termine con una precisione inquietante, ha fruttato ai ladri oltre centomila euro in contanti. Dopo aver saccheggiato la banca, i rapinatori sono fuggiti dallo stesso buco attraverso cui erano entrati, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che l’allarme fosse lanciato.

Nonostante la drammaticità dell’evento, nessuno dei dipendenti è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e quelli della sezione operativa di Caivano, che hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di identificare e catturare i responsabili.

La comunità di Grumo Nevano è sotto shock per l’accaduto, mentre le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per risalire ai colpevoli. La rapina ha messo in luce una vulnerabilità nella sicurezza delle banche durante le ore di chiusura, sollevando domande sulla necessità di misure di protezione più efficaci.

Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per assicurare i malviventi alla giustizia.