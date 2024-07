Salvataggio nel weekend nelle acque di Castellammare di Stabia, di fronte allo stabilimento balneare “Lo Scoglio”. Una canoa, con a bordo un adulto e un bambino, è stata sorpresa da condizioni meteorologiche avverse, con onde alte e un forte vento che l’hanno resa ingovernabile. La situazione è diventata rapidamente critica quando l’imbarcazione ha iniziato a derivare pericolosamente verso la scogliera. Fortunatamente, un diportista che si trovava nelle vicinanze ha prontamente segnalato l’emergenza alla Guardia Costiera, evitando una potenziale tragedia.

Gli uomini della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, sotto la guida del comandante Andrea Pellegrino e con il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, sono intervenuti immediatamente. Il salvataggio si è inserito nell’ambito dell’Operazione “Mari e Laghi sicuri 2024”, un’iniziativa volta a garantire la sicurezza delle attività marittime e turistiche lungo la costa. Le motovedette della Guardia Costiera sono giunte sul posto in tempi record, riuscendo a soccorrere l’adulto e il bambino, entrambi in buono stato di salute, prima che la canoa si avvicinasse pericolosamente alla scogliera.

L’intervento si è svolto durante un fine settimana particolarmente intenso per la Guardia Costiera, già impegnata in un’ampia operazione di controllo e sorveglianza lungo il litorale che si estende dalla Foce del fiume Sarno a Torre Annunziata fino alla spiaggia di Tordigliano – Chiosse, a Vico Equense, sul versante del golfo di Salerno. In totale, durante il fine settimana, sono effettuati oltre 100 controlli, coprendo circa 196 miglia nautiche sia in mare che lungo le coste.

Le operazioni di controllo hanno portato all’emissione di 35 verbali per varie infrazioni, tra cui 19 sanzioni per sosta vietata in ambito portuale e 16 per navigazione, sosta o ormeggio sotto costa, oltre alla mancanza di documenti di bordo. Le sanzioni amministrative complessive sono ammontate a circa 5.000 euro, dimostrando l’importanza di una vigilanza rigorosa per la sicurezza marittima.

Questo episodio mette in evidenza l’efficienza e la prontezza della Guardia Costiera nel rispondere alle emergenze in mare, garantendo la sicurezza delle persone e prevenendo incidenti potenzialmente gravi. L’Operazione “Mari e Laghi sicuri 2024” continua a essere un pilastro fondamentale per la protezione delle coste e delle acque italiane, offrendo un presidio costante per la sicurezza di tutti coloro che vi operano o vi si recano per svago.