Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di San Sebastiano al Vesuvio, una piccola località in provincia di Napoli. Ieri sera, in via Principessa Margherita di Savoia, una ragazzina di 12 anni è stata vittima di una rapina mentre era in compagnia di due sue amiche coetanee. Secondo quanto riportato, la giovane stava trascorrendo una serata estiva con le amiche quando un uomo si è avvicinato a loro. Fingendo di aver bisogno di sapere l’ora, ha chiesto alla ragazza che ore fossero. Con l’ingenuità tipica della sua età, la 12enne ha estratto lo smartphone dalla propria borsa per rispondere alla domanda. In quel momento, l’uomo ha afferrato rapidamente il telefono e si è dato alla fuga.

La ragazzina, visibilmente scossa, è immediatamente affidata ai suoi genitori, mentre le sue amiche, testimoni dell’accaduto, sono rimaste anch’esse turbate dall’episodio. I Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti tempestivamente sul luogo della rapina e hanno avviato le indagini per identificare e catturare l’autore del reato.

La caccia all’uomo è ora in corso, con le forze dell’ordine che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori sperano di risalire all’identità del rapinatore grazie anche all’aiuto dei cittadini, invitati a segnalare qualsiasi informazione utile.

Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e prevenzione riguardo alla sicurezza dei giovani, specialmente nelle aree pubbliche. La comunità di San Sebastiano al Vesuvio, solitamente tranquilla e sicura, è rimasta sconvolta da questo evento che ha coinvolto una bambina così giovane.

I Carabinieri continuano a monitorare la situazione e assicurano che ogni sforzo sarà fatto per assicurare il colpevole alla giustizia e garantire la sicurezza dei cittadini. Nel frattempo, ai genitori viene raccomandato di sensibilizzare i propri figli sull’importanza di fare attenzione agli estranei e di evitare di esporre oggetti di valore in pubblico.