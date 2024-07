Ieri intorno alle 17:00, la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un’auto in fiamme sull’autostrada A3 in direzione sud, all’altezza di San Mango Piemonte. Due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Salerno e Giffoni Valle Piana, sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza. Durante la marcia, l’automobile ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava sotto una galleria, una circostanza che ha reso l’intervento particolarmente delicato. Fortunatamente, gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire illesi prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono state rapide ed efficaci, grazie alla prontezza e alla professionalità delle squadre intervenute. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo, l’automobile è andata completamente distrutta.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incendio del veicolo, e le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per determinare se vi siano stati malfunzionamenti tecnici o altre circostanze che possano aver innescato le fiamme.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico sull’A3, ma grazie all’efficienza dei soccorsi, la situazione è tornata alla normalità in tempi brevi. Si raccomanda comunque agli automobilisti di mantenere alta la guardia e di segnalare immediatamente qualsiasi anomalia ai numeri di emergenza.