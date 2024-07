In Costiera Amalfitana, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Erchie, quando un’auto si è ribaltata poco dopo la mezzanotte lungo la statale 163. L’incidente ha coinvolto un’unica utilitaria, con il conducente rimasto intrappolato all’interno dopo il violento ribaltamento. Le cause precise che hanno portato al ribaltamento dell’auto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma quanto è emerso finora indica che la vettura, una Fiat 500, ha perso il controllo e si è capovolta, bloccando completamente la carreggiata e impedendo il transito agli altri veicoli.

Fortunatamente, gli automobilisti che sono passati poco dopo l’incidente hanno prontamente lanciato l’allarme, notando la situazione critica del conducente rimasto incastrato. È quindi richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, i quali hanno risposto immediatamente alla chiamata di soccorso.

I pompieri sono arrivati sul luogo dell’incidente e hanno lavorato rapidamente per estrarre il conducente intrappolato dall’auto ribaltata. Grazie alla loro prontezza e competenza, il conducente è liberato e affidato alle cure del personale medico del 118, che era giunto sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Amalfi per coordinare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della zona.

Per consentire il deflusso del traffico lungo la statale 163, la Fiat 500 ribaltata è spostata lateralmente, aprendo almeno una corsia per il passaggio dei veicoli in coda, mentre le autorità continuano a investigare sulle circostanze che hanno portato all’incidente.