Non si arresta la serie di incidenti che colpisce le strade della provincia di Avellino. Nel pomeriggio di ieri, a Montoro, in via Fratte, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi.

Dettagli dell’Incidente

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito fuori strada e si è ribaltato. L’impatto ha causato ferite di vario genere ai quattro giovani occupanti dell’auto, che sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, i ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Montoro e l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra. I militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.

Appello alla Sicurezza Stradale

L’incidente di Montoro si inserisce in una serie di episodi che hanno caratterizzato le strade della provincia di Avellino negli ultimi tempi. Le autorità locali e le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali per prevenire ulteriori tragedie. Si invita inoltre a prestare attenzione alle condizioni della strada e alle eventuali segnalazioni di pericolo.