Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera in via San Rocco, a Limatola, dove una Ford Fiesta con a bordo cinque giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni, è finita contro un muro di recinzione. Il violento impatto ha causato ferite a tre degli occupanti, tra cui una ragazza, mentre gli altri due hanno riportato lesioni meno gravi.

La Dinamica dell’Incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto, condotta da un 18enne, è uscita di strada e si è schiantata contro il muro. L’impatto è stato particolarmente violento, creando preoccupazione per le condizioni dei giovani a bordo.

Interventi di Soccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno gestito un principio di incendio scoppiato nel motore del veicolo, evitando ulteriori danni. Contestualmente, le ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti negli ospedali di Benevento e Caserta.

Ospedale di Benevento: La maggior parte dei feriti, con lesioni meno gravi, è stata condotta presso questa struttura.

Ospedale di Caserta: Un 18enne, le cui condizioni sono state ritenute gravi, e una 19enne sono stati trasferiti qui per ricevere cure specialistiche.

Le Indagini

I Carabinieri stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli aggiuntivi, ma le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e capire se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza stradale.

Reazioni della Comunità

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Limatola, lasciando familiari e amici dei giovani coinvolti in uno stato di apprensione. Gli abitanti della zona esprimono solidarietà alle famiglie dei feriti e sperano in una rapida guarigione per tutti i ragazzi coinvolti.