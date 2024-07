Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Casalvelino, coinvolgendo una coppia di anziani. L’autovettura su cui viaggiavano è finita fuori strada, terminando la sua corsa nella vegetazione sottostante la carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania è stato determinante per soccorrere i malcapitati. I pompieri sono riusciti ad estrarre la coppia dall’auto in sicurezza, affidandoli poi alle cure del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, anche i Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini necessarie a determinare la dinamica dell’incidente. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato all’uscita di strada dell’autovettura.

La coppia, nonostante il forte spavento e le ferite riportate, è stata trasportata all’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti e cure. Le loro condizioni, al momento, non sembrano destare particolari preoccupazioni, ma saranno necessari ulteriori esami per valutare eventuali complicazioni.

La comunità di Casalvelino, profondamente colpita dall’accaduto, esprime la propria vicinanza alla coppia coinvolta nell’incidente. Questo evento sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali, specialmente su tratti di strada che possono presentare insidie.