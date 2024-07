La notte scorsa, un grave incidente stradale ha avuto luogo in via Anfiteatro ad Avella, coinvolgendo un giovane di 17 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e ha visto uno scooter, con a bordo il ragazzo, impattare violentemente contro una vettura. A seguito dell’urto, il giovane è stato sbalzato sull’asfalto, subendo un volo di alcuni metri.

All’arrivo dei sanitari del 118, le condizioni del 17enne sono apparse subito gravi. I paramedici hanno proceduto con urgenza, trasportando il giovane prima al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Data la gravità della situazione, il ragazzo è stato poi trasferito all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente, il 17enne è ricoverato in Rianimazione presso la struttura avellinese.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso e sono affidate ai carabinieri della compagnia di Baiano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato allo scontro tra lo scooter e la vettura, esaminando ogni possibile fattore che possa aver contribuito all’incidente.

Nel frattempo, la comunità di Avella si è mobilitata in segno di sostegno. Il parroco locale, don Giuseppe Parisi, ha fatto appello attraverso i social media, invitando tutti a pregare per il giovane coinvolto e per una pronta e completa guarigione.