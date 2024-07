Nel tardo pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Statale 90 bis «delle Puglie», nel territorio del comune irpino di Casalbore. L’incidente ha coinvolto un’automobile e un autotreno, risultando in una vittima deceduta sul colpo.

Dettagli dell’Incidente

L’impatto tra i due veicoli è stato violento e ha causato il decesso di una persona. Le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas sono intervenute tempestivamente per gestire l’emergenza e prestare i soccorsi necessari. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per facilitare le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti.

Chiusura della Strada e Ripristino della Circolazione

La chiusura temporanea della Statale 90 bis ha comportato disagi significativi per gli utenti della strada. Tuttavia, le autorità competenti stanno lavorando per garantire che la circolazione venga ripristinata nel più breve tempo possibile. È previsto che la strada venga riaperta una volta completate tutte le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area.

Appello alla Cautela

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine. Si raccomanda di seguire le deviazioni segnalate e di considerare possibili ritardi nei percorsi alternativi.