Dal 1° luglio è scattata la possibilità di ottenere per impianti di alimentazione metano e GPL su auto da Euro 4 in su un Bonus da 800 euro. Il beneficio ecologico per le persone fisiche è pari a 400 euro per l’installazione di impianti alimentati a GPL, mentre arriva a 800 per quelli con metano. Il meccanismo di erogazione del beneficio è semplicissimo.

Bonus Auto da 800 euro: Requisiti e Termini

Sono le ditte che installano gli impianti a procedere con la prenotazione del contributo sulla piattaforma del ministero, mentre gli automobilisti ottengono uno sconto sul prezzo di acquisto. Quindi il sostegno è versato direttamente da chi installa l’impianto GPL o metano al proprietario della vettura mediante la compensazione con il prezzo dell’impianto stesso e del lavoro di installazione.

Naturalmente, per avere questo beneficio statale sono necessari alcuni requisiti, che riportiamo di seguito:

Categoria dell’auto: Deve essere di categoria M1.

Classe ambientale: Almeno Euro 4.

Tempi: L’ordine dell’apparecchio e il suo montaggio sul mezzo devono essere successivi all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024.

Scadenza: La scadenza per svolgere i lavori di installazione è fissata al 31 dicembre 2024, termine del contributo.

Le imprese costruttrici o che importano il prezzo rimborsano a chi poi esegue i lavori di installazione, su precisa indicazione dello stesso installatore, la somma del beneficio e recuperano l’importo come credito d’imposta per il periodo in cui si prevede di modificare la carta di circolazione della vettura.

Dunque, meglio approfittare presto dell’opportunità del Bonus da 800 euro e non attendere gli ultimi giorni. Con l’installazione degli impianti GPL e a metano si hanno notevoli risparmi in termini di carburanti e si aggirano diverse restrizioni alla circolazione, permettendo a vetture datate la possibilità di viaggiare ancora nonostante le tante restrizioni che stanno giungendo in termini ambientale e gli aumenti sul mercato dell’usato.