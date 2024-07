Oggi, lunedì 8 luglio 2024, alle ore 12:00, è stata ufficialmente attivata la piattaforma online per accedere all’agevolazione destinata all’installazione di colonnine elettriche domestiche, dunque è attiva la domanda per il nuovo e atteso Bonus. Questo incentivo, fortemente voluto dal Governo, si rivolge sia ai privati che ai condomini e mira a coprire una parte delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture necessarie per il rifornimento di energia dei veicoli elettrici. La domanda per ottenere il nuovo bonus colonnine domestiche 2024 attivo da oggi consente di coprire fino all’80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica.

Tra queste rientrano sia le colonnine posate a terra che le wall box, sistemi di ricarica appesi al muro. Per gli utenti privati, il contributo massimo previsto è di 1500 Euro, mentre per i condomini, in caso di lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, il limite sale a 8000 Euro.

Per accedere al contributo, è necessario presentare una domanda sulla piattaforma online appositamente creata. Le richieste saranno valutate attraverso una verifica documentale che ne accerterà l’ammissibilità. Una volta approvata la domanda, il contributo sarà erogato entro 90 giorni. L’iniziativa è supportata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), guidato dal ministro Adolfo Urso, e dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di Euro. Gli incentivi possono essere richiesti per le installazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2024.

Questo incentivo rappresenta un’importante misura del Governo per promuovere la mobilità sostenibile e favorire la diffusione dei veicoli elettrici. L’introduzione di infrastrutture di ricarica domestica, infatti, è un elemento cruciale per rendere più accessibile e conveniente l’adozione di auto elettriche, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato come questo nuovo Bonus attivo da oggi non solo favorisca l’adozione di tecnologie più rispettose dell’ambiente, ma contribuisca anche a creare un ecosistema favorevole all’innovazione e alla crescita economica. Le colonnine di ricarica domestiche sono un tassello fondamentale per sviluppare una rete di infrastrutture di rifornimento che possa supportare la crescente diffusione dei veicoli elettrici nel nostro Paese.

La piattaforma online è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, permettendo a tutti i cittadini di presentare la propria domanda con semplicità. Questa iniziativa, che vede l’Italia allinearsi con altri Paesi europei nell’adozione di politiche green, rappresenta un significativo passo avanti nella transizione verso una mobilità più sostenibile e meno inquinante.

Il Governo auspica che l’agevolazione possa stimolare una maggiore adozione di veicoli elettrici, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità della vita nelle città. Con un budget di 20 milioni di Euro, l’iniziativa è destinata a sostenere un numero significativo di installazioni, favorendo sia i singoli cittadini che i condomini nel passaggio a soluzioni di mobilità più sostenibili.