Il termine “Wangiri” proviene dal giapponese e significa letteralmente “uno squillo e riaggancio”. Questo tipo di truffa telefonica ha visto una significativa diffusione in Italia, in particolare durante la pandemia, e continua a mietere vittime tra i cittadini, specialmente a Napoli. La frode, che ha assunto una nuova forma denominata Wangiri 2.0, sfrutta bot automatizzati per effettuare chiamate brevi e numerose da numeri internazionali o sconosciuti, inducendo la vittima a richiamare e addebitandole così costi elevati.

Come Funziona il Wangiri 2.0

La tecnica alla base del Wangiri 2.0 è relativamente semplice ma efficace. Il truffatore utilizza sistemi automatizzati per chiamare rapidamente e per poco tempo, utilizzando numeri che appaiono insoliti o stranieri. Lo scopo è suscitare curiosità o preoccupazione nella vittima, spingendola a richiamare. Tuttavia, rispondere a queste chiamate può comportare costi salati, poiché il numero chiamato può nascondere un servizio a pagamento, una chiamata internazionale, o anche l’attivazione di abbonamenti indesiderati.

Un elemento critico della truffa è il prolungamento intenzionale della durata del segnale di squillo, fatto per aumentare i costi che verranno addebitati. Esistono testimonianze di persone che, richiamando, si sono ritrovate con il credito telefonico completamente svuotato. È il caso di Amalia D., che, pensando di contattare i figli in vacanza, ha visto sparire 100 euro in un batter d’occhio.

Misure Preventive e Consigli

Per evitare di cadere nella trappola del Wangiri 2.0, l’associazione Codici e altri esperti consigliano di adottare alcune precauzioni:

Non Richiamare Numeri Sconosciuti: È fondamentale evitare di richiamare numeri che non si riconoscono, specialmente se internazionali. Se si teme di aver perso una chiamata importante, è possibile verificare il numero online per vedere se è associato a truffe.

Bloccare le Chiamate Internazionali: Per prevenire costi indesiderati, si può richiedere al proprio operatore telefonico di bloccare le chiamate verso numeri internazionali.

Utilizzare App di Blocco Spam: Molti smartphone moderni dispongono di funzionalità integrate per identificare e bloccare chiamate spam. In alternativa, si possono utilizzare app specifiche per bloccare questi numeri.

Contattare l’Operatore per Servizi di Protezione: Gli operatori telefonici spesso offrono servizi dedicati per proteggere i clienti da chiamate fraudolente. È consigliabile informarsi e attivare queste opzioni.