A Napoli, è scattato l’allerta per la diffusione di banconote false da 20 euro. Diverse segnalazioni da vari quartieri della città indicano la circolazione di banconote contraffatte che, nonostante appaiano molto simili alle originali per colore e consistenza, sono in realtà totalmente taroccate. Tra i cittadini che hanno segnalato il problema c’è anche il consigliere comunale e avvocato Gennaro Demetrio Paipais.

L’Incidente del Consigliere Paipais

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 20 luglio 2024. Paipais, di ritorno dalle isole del Golfo di Napoli e diretto a Posillipo, ha preso un taxi al Molo Beverello. Non è ancora chiaro se il tassista fosse abusivo, ma è importante sottolineare che anche lui potrebbe essere stato vittima del raggiro.

Il racconto del consigliere:

“Erano circa le ore 20:30 – racconta Paipais – ho preso un taxi per andare dal Molo Beverello a via Petrarca. Giunto a destinazione, ho pagato con 50 euro e mi è stato restituito del resto, tra cui una banconota da 20 euro che poi è risultata falsa”. Paipais ha verificato la banconota presso il Supermercato Superò, dove è emerso che la banconota era contraffatta.

Reazioni e Azioni Intraprese

Paipais ha immediatamente sporto denuncia alle forze dell’ordine e ha avvisato le autorità locali, tra cui l’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza e il Comandante della Polizia Locale Ciro Esposito. Ha anche sollecitato controlli più severi per prevenire la diffusione di banconote false.

“Con la crisi attuale – commenta Paipais – 20 euro sono una cifra significativa. Questa truffa è ancora più grave per il danno che può arrecare a cittadini e turisti. È fondamentale che tutti controllino sempre le banconote e che le forze dell’ordine intensifichino i controlli.”

Come Riconoscere le Banconote False da 20 Euro

Il consigliere Paipais ha individuato le banconote false grazie ai seguenti segnali:

Rettangolo argentato: il rettangolo argentato sulla banconota può apparire diverso rispetto all’originale.

Consistenza della carta: la carta delle banconote false può risultare leggermente più leggera.

Consigli per i Cittadini

Controllare sempre le banconote: Verificate i dettagli di sicurezza delle banconote, come il rettangolo argentato e il filo di sicurezza.

Usare strumenti di verifica: Utilizzate le macchinette di verifica presenti in molti supermercati e negozi.

Segnalare le banconote sospette: Se vi accorgete di avere una banconota sospetta, segnalatela immediatamente alle autorità.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili della diffusione di queste banconote false e per prevenire ulteriori truffe.