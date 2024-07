Nel comune di Volla, un’operazione coordinata dalla polizia locale sotto la guida del comandante Giuseppe Formisano ha portato al sequestro di un allaccio idrico abusivo e alla successiva denuncia del responsabile. La situazione è emersa durante una serie di controlli condotti su immobili di proprietà comunale, in collaborazione con operai della Gori, società responsabile del servizio idrico.

Fase di Indagine e Azione

Durante le verifiche mirate, i vigili urbani hanno individuato e confermato la presenza di un allaccio idrico non autorizzato. Questo collegamento illegale forniva acqua a un destinatario non autorizzato, violando le normative in vigore. L’intervento delle forze dell’ordine è immediato: l’allaccio è disattivato per eliminare il collegamento abusivo.

Denuncia e Ulteriori Indagini

Il responsabile dell’allaccio abusivo è infatti denunciato alle autorità giudiziarie competenti. Al momento, le indagini sono in corso per stabilire se anche l’utilizzo dell’acqua fosse stato effettuato in maniera abusiva. Ulteriori verifiche sono in corso presso l’ufficio patrimonio del Comune di Volla per determinare eventuali altri casi simili o irregolarità nell’uso dei beni pubblici.

Implicazioni

L’allaccio idrico abusivo rappresenta una violazione grave delle normative locali e nazionali, compromettendo l’equità nel consumo delle risorse idriche e mettendo a rischio la sicurezza idrica della comunità. Le azioni decise della polizia locale e dei suoi collaboratori sono cruciali per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di gestione delle risorse pubbliche.