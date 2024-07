Tra le varie tipologie di polizze infortuni, ne esiste una che è obbligatoria per le casalinghe italiane o per le persone che si occupano della cura della casa. Stiamo parlando dell’assicurazione infortuni domestici (chiamata anche “assicurazione casalinghe”), nata con il compito di garantire una protezione economica a chi svolge lavori domestici non retribuiti.

Può essere attivata insieme ad altre formule assicurative utili per la vita di tutti i giorni ed è buona regola confrontare le varie offerte disponibili sul Web per trovare il prezzo migliore. Ad esempio, è possibile risparmiare sulle assicurazioni online su questo sito rispetto a recarsi fisicamente in una delle varie compagnie per farsi fare un preventivo di persona, cosa che impegna anche molto tempo. Di seguito, vediamo tutti i dettagli dell’assicurazione casalinghe validi per questo 2024.

Cos’è e in cosa consiste l’assicurazione infortuni domestici

Con il riconoscimento a livello professionale, a partire dal 1999, delle persone tra i 18 e i 67 anni di età che svolgono mansioni domestiche in modo abituale, esclusivo e gratuito e che non hanno altro tipo di retribuzione attiva (compresa la pensione), la Legge ha stabilito l’obbligatorietà della copertura assicurativa Inail per questa specifica categoria, che comprende principalmente le casalinghe.

L’assicurazione infortuni domestici è obbligatoria per i residenti in Italia, indipendentemente dalla nazionalità e prevede il pagamento di un premio annuale di importo basso (24 euro) entro il 31 gennaio di ogni anno, deducibile ai fini fiscali. Sono invece escluse dalla stipula di questa polizza le persone con reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro oppure fa parte di un nucleo familiare che non supera i 9.296,22 euro annui.

L’assicurazione copre gli infortuni provocati da incidenti che possono verificarsi nello svolgimento delle normali attività quotidiane all’interno delle mura domestiche, come lesioni fisiche, infermità, inagibilità breve o medio lunga e anche invalidità permanente e morte. Importante sapere che, qualora la polizza obbligatoria non venga sottoscritta, si può incorrere in una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e che comprende anche i premi dovuti per ciascun anno.

Come funziona l’assicurazione infortuni domestici

Chi ha stipulato l’assicurazione infortuni domestici, in caso di lesioni con percentuale di inabilità tra il 6 e il 15% riceverà dall’Inail un rimborso una tantum di 377,41 euro, mentre con inabilità compresa tra il 16 e il 100% si attiva una rendita diretta vitalizia fino ad un massimo di 1.454,08 euro, che non si annulla anche se la condizione della persona dovesse migliorare nel tempo. In caso invece di menomazioni gravi, l’assicurato riceverà assistenza personale continuativa sotto forma di assegno pari a 632,94 euro.

L’assicurazione infortuni domestici si sottoscrive sul portale Inail attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS e ogni anno può essere rinnovata pagando il contributo richiesto. La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello di pagamento e protegge da qualunque incidente che avviene nello spazio domestico in cui si vive.