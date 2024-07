Un tragico evento ha colpito la comunità di Crotone, dove un ingegnere ucraino di 47 anni è deceduto sulla spiaggia, presumibilmente a causa di un infarto o arresto cardiaco indotto dal terrore di un imminente attacco da parte di uno sciame di vespe.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le informazioni diffuse dai Carabinieri, l’uomo, che si trovava in vacanza a Crotone presso alcuni familiari, si è visto assalito da uno sciame di vespe mentre si trovava sulla spiaggia. Preso dal panico, conoscendo la propria allergia alle punture di insetto, ha tentato di sfuggire tuffandosi in mare. È stato in quel momento che ha accusato un malore fatale.

Esito delle Indagini Preliminari

Nonostante la paura di essere punto, l’ispezione del cadavere non ha rilevato alcuna puntura di insetto sul corpo dell’uomo. Questo ha portato gli investigatori a ipotizzare che il decesso sia stato causato da un infarto o un arresto cardiaco, scatenato dallo spavento e dal panico generato dalla situazione.

Intervento e Misure Preventive

Il personale medico del Suem 118 è intervenuto tempestivamente sulla scena, tentando inutilmente di rianimare l’uomo. Nonostante i loro sforzi, non è stato possibile salvargli la vita. In risposta a questo tragico evento, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto l’interdizione del tratto di spiaggia dove è avvenuta la tragedia, per garantire la sicurezza pubblica e permettere ulteriori accertamenti sull’accaduto.

Reazioni della Comunità

La morte dell’ingegnere ucraino ha scosso profondamente sia la comunità locale che quella dei visitatori. Questo triste evento sottolinea l’importanza di una pronta risposta in situazioni di emergenza e la necessità di misure di prevenzione per evitare il ripetersi di tali tragedie.