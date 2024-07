Recentemente è annunciato un nuovo bonus extra destinato ai genitori per i figli residenti nel comune di Castelfidardo, mirato a supportare le spese legate alla frequenza degli asili nido e dei centri d’infanzia accreditati. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle famiglie, offrendo un sollievo economico significativo in un periodo in cui le spese per l’educazione e la crescita dei figli rappresentano un impegno considerevole per i bilanci familiari.

Il bonus extra è rivolto principalmente ai genitori che hanno figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e che saranno iscritti ad un asilo nido o centro d’infanzia privato a Castelfidardo tra settembre 2024 e luglio 2025. Inoltre, è necessario che il reddito ISEE della famiglia non superi i 26.000 euro annui. Questi requisiti sono fondamentali per poter beneficiare del buono, il cui obiettivo è quello di alleviare le spese associate all’istruzione precoce e alla cura dei bambini.

Per coloro che soddisfano i criteri stabiliti, è importante presentare la domanda al comune di Castelfidardo entro il 26 luglio 2024. Le informazioni dettagliate e il modulo di domanda sono disponibili sul sito ufficiale del comune o possono essere ottenuti direttamente presso gli uffici comunali. È possibile anche contattare il comune telefonicamente o via email per chiarire eventuali dubbi o ottenere assistenza nella compilazione della domanda.

L’iniziativa rappresenta un sostegno tangibile per le famiglie locali, consentendo loro di gestire le spese quotidiane per i figli con maggiore tranquillità e di garantire ai propri figli un ambiente educativo adeguato grazie al bonus extra. La tempistica è cruciale: oltre la data di scadenza indicata, non saranno più accettate nuove domande, quindi è consigliabile agire tempestivamente per non perdere questa opportunità.

Il comune di Castelfidardo si impegna a facilitare l’accesso al bonus figli extra, confermando il proprio impegno verso la comunità e il benessere delle famiglie locali e dei loro piccoli.