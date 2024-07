Con l’arrivo del caldo estivo, molti italiani stanno cercando modi per acquistare climatizzatori senza spendere una fortuna e così arriva un Bonus da 400 euro. Nonostante l’assenza di incentivi statali diretti per l’acquisto di questi dispositivi, ci sono diverse iniziative che permettono di ottenere vantaggi significativi.

Opzioni di Risparmio Disponibili

Detrazioni Fiscali: Anche se non direttamente per i climatizzatori, esistono detrazioni fiscali come il Superbonus 110%, l’Ecobonus 65%, e il bonus Ristrutturazioni Edilizie del 50% che potrebbero applicarsi se l’acquisto è parte di un intervento più ampio.

Iniziative Promozionali: Daikin, nota multinazionale nel settore della climatizzazione, ha lanciato una promozione Cashback e arriva un rimborso fino a 400 euro, un Bonus per l’acquisto di specifici climatizzatori. Questa offerta è valida solo per gli acquisti effettuati tra il 27 maggio e il 6 luglio 2024, con la possibilità di registrare i consumi fino al 31 marzo 2025 per ottenere il rimborso.

Come Partecipare alla Promozione Cashback di Daikin

Acquisto: È necessario acquistare uno dei climatizzatori inclusi nell’iniziativa entro il 6 luglio 2024.

Monitoraggio dei Consumi: Dopo l’acquisto, scaricare l’app Daikin Onecta e registrare il prodotto entro 30 giorni dall’acquisto per monitorare i consumi.

Registrazione: Creare un account sul portale Stand by Me entro il quale caricare la prova d’acquisto (ad esempio lo scontrino), inserire i dettagli del prodotto e l’Iban per il rimborso.

Scadenze Importanti: La connessione dell’app al dispositivo deve essere mantenuta fino al 31 marzo 2025 per i consumi di riscaldamento e entro il 30 settembre 2024 per i consumi di raffreddamento.

Calcolo del Rimborso

Il rimborso massimo è di 400 euro per un singolo apparecchio e può arrivare fino a 800 euro per più dispositivi acquistati dallo stesso acquirente. Il calcolo avviene in base ai consumi energetici monitorati dall’applicazione, con un valore di 0,30 euro per ogni kWh consumato, fino ai massimali specificati.

Chi Può Partecipare

La promozione è aperta ai consumatori privati, liberi professionisti con partita IVA e società, escludendo solo installatori e rivenditori. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni e rispettare le date di scadenza per garantire il diritto al rimborso ed il Bonus da 400 euro.

Se stai considerando l’acquisto di un climatizzatore, approfitta delle iniziative promozionali come quella di Daikin per ottenere un significativo risparmio. Assicurati di verificare i requisiti e di seguire le procedure indicate per beneficiare completamente di queste opportunità. Con un po’ di pianificazione, puoi rendere più accessibile l’acquisto di un dispositivo di raffreddamento per la tua casa o la tua attività.