Un bimbo di nove mesi di Montella è deceduto presso l’ospedale Santobono di Napoli, dove era stato trasferito in condizioni critiche lo scorso fine settimana. Le cause della morte del piccolo restano ancora da chiarire e sono in corso accertamenti specifici per fare piena luce sull’accaduto. Il bimbo, secondo le prime informazioni, era stato inizialmente ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino a causa di una febbre alta. Vista la gravità della situazione, i medici avevano deciso di trasferirlo urgentemente al nosocomio partenopeo, rinomato per la sua eccellenza nella cura pediatrica. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo non è riuscito a superare la crisi.

La notizia ha gettato nello sconforto non solo i familiari, ma anche l’intera comunità di Montella. La piccola cittadina irpina è sotto choc, ancora scossa dalla recente tragedia avvenuta solo pochi giorni fa, quando un bambino di sette anni ha perso la vita a causa di un incidente domestico nel cortile di casa.

“È un dolore immenso che colpisce profondamente tutti noi,” ha dichiarato il sindaco di Montella. “Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di indicibile sofferenza e speriamo che gli accertamenti in corso possano fare chiarezza su questa tragedia.”

L’ospedale Santobono, dal canto suo, ha avviato un’indagine interna per ricostruire tutti i passaggi clinici e fornire il massimo supporto alla magistratura. Anche il Moscati di Avellino sta collaborando attivamente per fornire tutte le informazioni necessarie.

Nel frattempo, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, mentre la comunità di Montella si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo. Un dolore che unisce e che lascia un segno profondo in tutti coloro che conoscevano e amavano il bimbo.

L’attesa per i risultati degli accertamenti è carica di speranza per poter capire cosa abbia causato una così rapida e fatale degenerazione delle condizioni del bambino. Le istituzioni sanitarie ribadiscono l’importanza di una diagnosi tempestiva e accurata, essenziale per evitare altre tragedie simili in futuro.