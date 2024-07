È in arrivo l’anticiclone africano Caronte, che si preannuncia come il più caldo di sempre. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma l’arrivo di Caronte con temperature eccezionali non solo al suolo, amplificate dall’urbanizzazione e dalle attività umane, ma anche in quota. Per il 19 luglio sono previsti ben 24°C a 1500 metri di altitudine al Nord e 27°C in Sardegna, valori straordinari per il periodo.

Le temperature previste durante il picco dell’anticiclone sono estremamente elevate. A Foggia e Taranto si raggiungeranno i 42°C, mentre Benevento, Siracusa, Firenze e Terni vedranno temperature di 41°C. Agrigento, Caserta e Ferrara toccheranno i 40°C, e a Roma si arriverà a sfiorare i 40°C, con una temperatura percepita di 41°C tra il 18 e il 19 luglio. Anche Milano soffrirà con una massima di 35°C e una percepita di 39°C a causa dell’alta umidità. Anche al Nord si raggiungeranno i 40°C a Forlì, mentre sotto la Cupola del Brunelleschi, a Firenze, il termometro segnerà 41°C sia il 18 sia il 19 di luglio.

Il Caronte del 2024 si preannuncia molto più caldo rispetto al primo Caronte del 2012, quando le temperature al suolo faticarono a raggiungere i 37°C. Questo incremento di circa 4°C in poco più di un decennio è un chiaro segnale dei cambiamenti climatici in atto. Mentre 10-20 anni fa parlavamo di caldo estremo con massime di 36-38°C, oggi le temperature superano sempre più spesso i 40°C all’ombra.

L’arrivo di Caronte 2024 porterà temperature eccezionali in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, passando per Roma e Firenze. Anche le zone costiere, che solitamente offrono un po’ di refrigerio, vedranno temperature oltre i 38°C. Questa situazione richiede una serie di precauzioni per affrontare il caldo estremo. È fondamentale rimanere idratati, bere molta acqua per evitare la disidratazione, evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e preferibilmente di colore chiaro, usare protezione solare per prevenire scottature e danni alla pelle e restare in ambienti freschi utilizzando ventilatori o condizionatori d’aria quando possibile.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dettagliate, sabato 13 luglio si prevede qualche piovasco residuo al Nord, seguito da sole e molto caldo; mentre al Centro e al Sud sarà sole e molto caldo. Domenica 14 e lunedì 15 luglio, il sole e il caldo intenso domineranno l’intero paese, dal Nord al Sud.

L’anticiclone africano Caronte potrebbe persistere fino alla fine del mese, specialmente al Centro-Sud, portando con sé temperature elevate e un’ondata di caldo senza precedenti. L’arrivo di Caronte 2024 segna un nuovo record di caldo per l’Italia, confermando i cambiamenti climatici in atto. Le autorità e i cittadini devono prepararsi per affrontare queste condizioni estreme, adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute pubblica.