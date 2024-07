Aperta un’inchiesta sulla tragica morte di Antonio Scetta, un 23enne originario di Castelvenere, in Campania. Il giovane musicista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla A24, tra Tornimparte e L’Aquila Ovest, al km 99, poco distante dall’area di servizio Valle Aterno Est.

La Dinamica dell’Incidente

Antonio Scetta si trovava in Abruzzo per una gita quando si è verificato il drammatico sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta guidata dal giovane avrebbe tamponato una Volkswagen Polo, finendo poi contro un’altra motocicletta su cui viaggiava una coppia. La donna, 55 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, mentre il suo compagno ha riportato ferite meno serie.

Le Vittime e i Feriti

L’incidente ha coinvolto diversi mezzi e persone. Oltre al giovane centauro, le tre persone a bordo della Volkswagen Polo, tutte di origine lucana, hanno riportato solo lievi ferite. La coppia in moto ha subito conseguenze più gravi, con la donna che versa in condizioni critiche.

Le Indagini

La polizia stradale sta conducendo approfondite indagini per accertare le responsabilità dell’incidente. Da una prima analisi, sembra che la Polo sia stata tamponata dalla motocicletta di Antonio Scetta, che poi è finita contro la moto della coppia. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove sul luogo dell’incidente per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e determinare eventuali colpe.