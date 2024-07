L’estate italiana sta per fare il suo primo ingresso ufficiale, con l’atteso arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che finalmente farà capolino sulla penisola giovedì prossimo. Questo evento meteorologico porterà una pausa benvenuta dalle recenti instabilità, offrendo giornate di sole e temperature gradevoli per tutti.

Secondo quanto riportato da 3Bmeteo, tuttavia, questo periodo di bel tempo sarà di breve durata, con nuove perturbazioni attese già nel weekend successivo. L’anticiclone rimarrà attivo solamente per circa 48 ore prima di essere spazzato via da una nuova saccatura atlantica diretta verso la Penisola Iberica. Questo cambiamento provocherà un aumento dell’instabilità atmosferica, soprattutto sulle regioni settentrionali, in particolare sui rilievi alpini e prealpini.

Giovedì si prevede ancora qualche variabilità con possibili piovaschi o brevi rovesci, soprattutto sulle zone interne del Sud e lungo l’Appennino, ma gradualmente ci saranno sempre più ampi spazi di sole. Venerdì, il sole prevarrà su gran parte dell’Italia con al massimo qualche isolato rovescio sulle Alpi. Le temperature aumenteranno, soprattutto venerdì, con valori talvolta superiori alle medie stagionali: ci si aspetta che raggiungano i 31-32°C al Nord, e i 32-33°C al Centro-Sud, con punte leggermente superiori sulle Isole Maggiori. Lungo le coste, le brezze marine manterranno le temperature più miti.

Nonostante il ritorno del caldo, non si prevede che sia particolarmente intenso, ma generalmente sopportabile. Le temperature notturne e mattutine rimarranno fresche e gradevoli. Tuttavia, la pausa stabile potrebbe essere di breve durata al Nord, soprattutto sulle Alpi, Prealpi e in Piemonte, dove già nel fine settimana potrebbero verificarsi nuovi rovesci o temporali.