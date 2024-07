Nel pomeriggio scorso, un’operazione della Polizia ha portato all’arresto di un uomo a seguito di un inseguimento ad alta velocità e di un significativo sequestro di droga a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Galileo Galilei, hanno notato due individui a bordo di un’auto che hanno tentato di sfuggire a un posto di blocco. Ciò ha dato inizio a un inseguimento durante il quale il conducente ha compiuto manovre pericolose fino a impattare contro un pilastro in via Colorni. Successivamente, sia il guidatore che il passeggero hanno abbandonato il veicolo cercando di fuggire a piedi. Gli agenti sono riusciti a bloccare il passeggero, trovandolo in possesso di 500 euro suddivisi in vari tagli.

Nel corso della perquisizione dell’auto, la polizia ha rinvenuto 60 involucri contenenti circa 950 grammi di anfetamine, 20 involucri contenenti circa 940 grammi di cocaina e 4 telefoni cellulari. Inoltre, durante la perquisizione dell’abitazione dell’indagato, sono scoperti ulteriori 9 telefoni cellulari accuratamente nascosti.

L’uomo arrestato è un 32enne napoletano con precedenti penali, tra cui alcuni specificamente legati a reati di polizia. È accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di possesso di denaro di provenienza sospetta.