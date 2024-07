La provincia di Napoli teatro anche di una seconda tragedia stradale in poche ore. Dopo l’incidente avvenuto a Torre del Greco, un altro anziano è stato investito e ucciso, questa volta a Torre Annunziata.

L’Incidente a Torre Annunziata

Luigi Agretti, un uomo di 85 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito lungo via Caracciolo, nei pressi del porto commerciale di Torre Annunziata. Il luogo dell’incidente si trova a poche decine di metri dal punto in cui, due settimane fa, hanno perso la vita due giovanissimi motociclisti in un altro incidente stradale. L’85enne è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma purtroppo è deceduto subito dopo il ricovero.

Le Indagini

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale in relazione all’incidente. Le indagini sono state affidate alla polizia locale oplontina, che dovrà ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.

Il Contesto

La tragedia di Torre Annunziata segue di poche ore un altro incidente mortale avvenuto a Torre del Greco. Stamattina, un uomo di 79 anni è deceduto dopo essere stato investito in circostanze molto simili. Questo doppio evento funesto ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e ha messo in evidenza la necessità di aumentare la sicurezza stradale nella zona.

Video e Prove

Le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nell’area per raccogliere prove che possano aiutare nelle indagini. Questi video potrebbero fornire dettagli cruciali sull’incidente e sull’eventuale comportamento dell’automobilista coinvolto.