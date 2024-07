Solo due giorni dopo essere stato allontanato dalla propria abitazione, un uomo di Mirabella Eclano è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie convivente. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, guidata dal procuratore Aldo Policastro.

I Fatti

L’arresto dell’uomo, il quale non è stato identificato, segue un intervento delle forze dell’ordine che si è concretizzato in seguito a un’ordinanza emessa dal GIP. Il provvedimento è stato adottato dopo un’intensa attività investigativa da parte della Procura, che ha esaminato le denunce e le prove raccolte.

Le Accuse

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie convivente. Questi crimini sono stati aggravati dal fatto che l’uomo aveva già ricevuto un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare due giorni prima del suo arresto. Questo allontanamento era stato emesso come misura precauzionale per proteggere la vittima e prevenire ulteriori atti di violenza.

Misure Precauzionali e Arresto

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato richiesto e concesso per garantire la sicurezza della vittima e per impedire ulteriori atti di violenza. La decisione di incarcerare l’uomo riflette la gravità delle accuse e il rischio che potesse continuare a perseguitare la moglie.

Reazioni e Prossimi Passi

L’arresto dell’uomo segna un importante passo nella lotta contro la violenza domestica nella regione. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di adottare misure decisive per proteggere le vittime di violenza e prevenire ulteriori incidenti. La Procura di Benevento continuerà a seguire il caso, e l’uomo dovrà affrontare un processo per rispondere alle accuse formulate nei suoi confronti.