Un importante sequestro di alcol di contrabbando è effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nel comune di Angri. L’operazione, volta alla repressione delle frodi nel settore delle accise e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha portato alla scoperta di oltre 4.000 litri di alcol puro destinato all’uso illecito.

L’Operazione della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno infatti individuato un fabbricato in lamiera di circa 40 mq, trasformato in un vero e proprio opificio per la commercializzazione di bevande alcoliche. L’operazione ha rivelato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e una totale assenza delle necessarie autorizzazioni.

Nel dettaglio, sono sequestrati 4.090 litri di alcol etilico, di cui 300 litri erano contenuti in una cisterna in plastica da 1.000 litri, dotata di motorino elettropompa e pistola erogatrice. I restanti 3.790 litri erano già stoccati in 758 taniche di plastica da 5 litri ciascuna, pronte per essere contrabbandate con etichette commerciali contraffatte indicanti “Liquido lavavetri concentrato”. Ulteriori 480 taniche, anch’esse etichettate, sono trovate vuote.

Le Denunce e le Accuse

Il responsabile dell’opificio è stato denunciato alla procura di Nocera Inferiore con l’accusa di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche, nonché di contraffazione e ricettazione. La gravità delle accuse risiede non solo nell’evasione fiscale ma anche nei potenziali rischi per la salute pubblica.

Rischi per la Salute dei Consumatori

A differenza dell’alcol prodotto legalmente, l’alcol di contrabbando non è sottoposto a controlli di qualità e sicurezza. Questo può portare alla presenza di impurità e sostanze contaminanti, pericolose per la salute dei consumatori. L’uso di alcol etilico non certificato per la produzione di liquidi lavavetri o per bevande alcoliche rappresenta un serio pericolo, poiché può contenere metanolo o altre sostanze tossiche.

L’operazione della Guardia di Finanza ha sventato un pericoloso traffico di alcol di contrabbando, proteggendo la salute pubblica e contrastando l’evasione fiscale. Tuttavia, resta alta la necessità di vigilare e prevenire simili attività illecite, garantendo che prodotti di consumo siano sicuri e conformi alle normative vigenti.