L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aperto un concorso per l’assunzione di 470 addetti alla riscossione, offrendo un’importante opportunità a chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico. Il bando è disponibile sul Portale del Reclutamento InPA e sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 10 settembre 2024.

Per partecipare al concorso per l’agenzia delle entrate, i candidati devono essere in possesso di una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche o Scienze dell’Economia e della gestione aziendale. In alternativa, sono accettate anche lauree tradizionali come Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio. Non è richiesta esperienza specifica nel settore della riscossione tributi.

I candidati devono essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici e non devono aver subito licenziamenti per giusta causa da enti pubblici né aver esercitato per conto delle pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni.

La domanda di partecipazione per il concorso all’agenzia delle entrate deve essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale del Reclutamento InPA. Per accedere al portale, è necessario autenticarsi utilizzando Spid, Carta d’Identità Elettronica o altre credenziali digitali. La registrazione e l’invio della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del 10 settembre 2024.

La selezione prevede una prova scritta tecnico-professionale, composta da 60 quesiti a risposta multipla su normative relative alla riscossione tributi, diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, contabilità aziendale e conoscenze informatiche. Ogni risposta corretta vale 0,50 punti, mentre le risposte errate comportano una penalizzazione di -0,10 punti. La prova sarà considerata superata con un punteggio minimo di 21 su 30. In caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai candidati con un maggior numero di figli a carico o con età inferiore.

Le informazioni dettagliate relative alla prova scritta, comprese date, sedi e modalità di svolgimento, saranno comunicate successivamente attraverso il portale InPA e il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I candidati ammessi dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido. I nuovi assunti saranno quindi inquadrati nella 3^ Area 1° Livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aree professionali. Le condizioni economiche e professionali sono stabilite dal contratto rinnovato il 15 luglio 2022, che prevede il trattamento economico e le modalità di inquadramento per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali.

Questa iniziativa rappresenta una significativa opportunità per rafforzare la struttura operativa dell’Agenzia delle Entrate e per chi aspira a contribuire al funzionamento della pubblica amministrazione.