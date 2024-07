Ieri mattina lungo la strada che collega Ascea capoluogo alla frazione di Terradura, si è verificato un grave incidente stradale. Lo scontro frontale tra una Opel e una Lancia è avvenuto in prossimità di una curva, provocando il ferimento di due anziani.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’82enne alla guida dell’Opel sarebbe stato abbagliato dal sole, invadendo così la corsia opposta e andando a impattare frontalmente con l’altra vettura. L’impatto è stato violento, ma la velocità moderata dei veicoli ha fortunatamente limitato la gravità delle conseguenze.

I Soccorsi

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di due ambulanze della Misericordia di Vallo, una delle quali proveniente dalla postazione di Omignano Scalo. I due feriti sono stati trasportati prontamente all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Nonostante l’impatto frontale, le condizioni dei feriti non sono gravi.

Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ascea e del reparto territoriale di Vallo. Le autorità hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida, specialmente in condizioni di visibilità ridotta, come nel caso dell’abbagliamento solare. La moderazione della velocità ha giocato un ruolo cruciale nel limitare le conseguenze dello scontro, dimostrando ancora una volta come la prudenza possa fare la differenza in situazioni di emergenza.