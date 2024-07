Sempre più segnalazioni da parte dei cittadini di Palma Campania, su furti e tentati furti.

Un’escalation che non sembra seguire battute d’ arresto e che da troppo tempo è diventata fonte di giustificate preoccupazioni. In particolare, da qualche giorno, sempre da parte di alcuni cittadini si invita a prestare attenzione ad alcuni tipi di vetture come ad esempio nelle ultime ore un Audi grigia con tettuccio nero con due uomini sospetti. Non solo le abitazioni sono di mira da parte di questi malviventi : qualche giorno fa hanno fatto visita ad un plesso scolastico della Città portando via PC e materiale multimediale destinato ai bambini in vista del nuovo anno scolastico.

Una vera e propria emergenza che richiede sicuramente una maggiore attenzione e cautela a vantaggio sicuramente anche dei più anziani: segnalare numeri di targa , avvisare tempestivamente le autorità competenti restano le basi come anche mettere in guardia gli anziani per non cadere nelle trappole subdole dei malviventi come presunti incidenti di figli e nipoti o pacchi da pagare per conto di quest’ultimi: uno dei rimedi efficaci è quello di invitare genitori anziani, nonni, che nel caso bussino alla porta non bisogna aprirli, anzitutto chiamando i diretti interessati e accertarsi che le richieste pervenute siano veritiere.