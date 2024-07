Oggi primo luglio entra in vigore il Bonus Mamme Disoccupate, un importante sostegno economico destinato alle mamme residenti in Italia che si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione. Questo incentivo è stato istituito per fornire un supporto finanziario durante il periodo della maternità, includendo anche casi di adozione o affidamento con finalità adottiva.

Procedura Semplice e Requisiti

Il processo per richiedere il Bonus Mamme Disoccupate è semplice e deve essere avviato presso il proprio Comune di residenza. Il beneficio economico viene riconosciuto a partire dall’evento di nascita del bambino o in caso di adozione o affidamento.

Le mamme devono presentare la domanda insieme ai seguenti documenti per ottenere da luglio il nuovo Bonus:

Certificato di nascita del bambino, rilasciato dal Comune di residenza;

Modulo ISEE attualmente valido con Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

Documento di identità valido della madre;

Eventuale permesso di soggiorno CE di lungo periodo per cittadine extracomunitarie;

Attestazione bancaria o di Poste Italiane contenente il codice IBAN per il versamento del bonus.

Potrebbero essere richiesti ulteriori documenti in base alle specifiche normative del Comune.

Importo e Disposizioni

Il Bonus Mamme Disoccupate ammonta a 383,46 euro mensili per un totale di 5 mensilità, pari a un importo complessivo di 1.917,30 euro. Questo importo sarà erogato in rate mensili successive alla verifica dei requisiti da parte dell’ente comunale.

Requisiti per l’Accesso al Beneficio

Per accedere al Bonus, le mamme devono soddisfare i seguenti criteri:

Essere disoccupate o inoccupate al momento della richiesta;

Avere un ISEE non superiore a 19.185,13 euro per l’anno corrente;

Non essere beneficiarie di altre forme di previdenza come pensioni o assicurazioni a seguito di disoccupazione o malattia;

Non essere già beneficiarie di altri assegni di maternità erogati dall’INPS.

Il Bonus Mamme Disoccupate rappresenta un importante sostegno per le genitrici italiane e comunitarie residenti in Italia, offrendo un supporto economico vitale durante un periodo di particolare vulnerabilità economica.

Conclusioni

L’introduzione di questo beneficio evidenzia l’impegno dello Stato nel supportare le famiglie italiane attraverso misure concrete di sostegno economico. Per le mamme che si trovano in situazioni di disoccupazione o inoccupazione, il Bonus rappresenta non solo un aiuto finanziario, ma anche un segno di riconoscimento e supporto nel percorso della maternità e dell’adozione.