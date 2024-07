Una storia straordinaria giunge da Benevento, raccontata dai vertici del CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti). Si tratta della storia di una donna di 93 anni, Anna, originaria di Canosa di Puglia, che ha deciso di tornare sui banchi di scuola per conseguire il diploma. Anna è arrivata a Benevento nel lontano 1950, dopo aver sposato un uomo del posto. Nonostante il suo desiderio di continuare gli studi fosse interrotto alla quinta elementare a causa delle difficoltà familiari durante la guerra, Anna ha continuato a coltivare la sua passione per l’apprendimento. Ha ottenuto un diploma in taglio e cucito e ha dedicato gran parte della sua vita a seguire l’istruzione dei suoi figli, con un impegno e una dedizione esemplari.

Oggi, Anna è diventata la studentessa più anziana del CPIA di Benevento, rappresentando un punto di riferimento prezioso e un’ispirazione per docenti e studenti. La sua presenza è apprezzata non solo per il suo desiderio incrollabile di conoscenza, ma anche per il suo modo distinto di relazionarsi e di affrontare la vita con un sorriso.

La Dirigente Antonella Gramazio insieme ai docenti Fiorella Grasso, Carmine Bozzella e Rosa di Meglio, insieme a tutto il personale del CPIA, attendono con entusiasmo il ritorno di Anna a settembre per il secondo periodo didattico. Dimostrando che per l’istruzione non c’è mai un momento troppo tardi, il CPIA offre a cittadini italiani e stranieri l’opportunità di completare il Diploma Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, rispondendo così a diverse esigenze educative della comunità.