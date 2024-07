Il Ministero della Difesa ha recentemente annunciato un concorso pubblico per le assunzioni di 1000 nuovi dipendenti in diverse posizioni tecniche non dirigenziali. Questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per chiunque desideri entrare nel settore pubblico, grazie alla varietà di ruoli offerti e alla relativa semplicità dei requisiti di accesso.

Le posizioni disponibili coprono un ampio spettro di competenze, dalla meccanica alla vigilanza, fino all’informatica e al giardinaggio. Alcuni esempi di figure professionali ricercate tra le 1000 assunzioni includono assistenti ai servizi di supporto, assistenti tecnici per sistemi elettrici ed elettromeccanici, assistenti per la cartografia e la grafica, assistenti chimico-fisici, e molte altre. Questi ruoli, tutti di natura tecnica, sono rivolti a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza necessità di titoli di studio più avanzati. Tuttavia, per alcune posizioni è richiesta una conoscenza approfondita in specifici settori, come l’informatica o l’elettronica.

Per partecipare al concorso, i candidati per le 1000 assunzioni al ministero devono soddisfare alcuni requisiti di base: essere cittadini italiani, incensurati, maggiorenni e, per i candidati di sesso maschile, essere in regola con gli obblighi di leva. La prova d’esame consisterà in un test scritto con domande a risposta multipla, che sarà svolto tramite sistemi informatici. La durata della prova sarà di 90 minuti, durante i quali i partecipanti dovranno rispondere a 60 domande. Il punteggio massimo ottenibile sarà di 30 punti, e solo i primi classificati nella graduatoria finale di merito saranno considerati vincitori e assunti a tempo indeterminato.

Per iscriversi al concorso, è necessario presentare la domanda esclusivamente per via telematica, utilizzando il Portale “inPA” (disponibile all’indirizzo inpa.gov.it) o il sito ufficiale del Ministero della Difesa. È importante che i candidati alle 1000 assunzioni al ministero possiedano un’identità digitale (SPID o CIE) per l’autenticazione e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato a loro.

Questo concorso rappresenta un’opportunità significativa per chiunque aspiri a una carriera stabile e gratificante nel settore pubblico, con la possibilità di lavorare in ambiti diversi e di contribuire al funzionamento e alla sicurezza del Paese.