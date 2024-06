Chi avrebbe mai pensato che una matita copiativa potesse diventare l’oggetto di un piccolo giallo durante le elezioni? Eppure, è successo davvero nel tardo pomeriggio in una sezione del centro di Nocera Superiore. Una signora, dopo aver espresso il suo voto, ha lasciato il seggio riponendo nella sua borsa non solo la tessera elettorale e i documenti, ma anche la matita copiativa utilizzata per votare. Quando i componenti del seggio si sono accorti dell’assenza della matita, la signora era già sparita.

La Caccia alla Matita

L’allarme è stato subito lanciato e sia gli scrutatori che i vigili urbani si sono messi alla ricerca della matita “scomparsa”. Dopo alcune ricerche, sono riusciti a rintracciare la signora presso la sua abitazione. La richiesta di restituire la matita ha però lasciato tutti senza parole.

Un Malinteso Divertente

Alla domanda di restituire la matita, la signora ha risposto candidamente: «Ma perché non era il regalo per essere andata a votare?». La sua reazione ha spiazzato vigili e scrutatori, che, senza proferire parola, sono tornati al seggio con un misto di incredulità e divertimento.

Riflessioni su un Evento Straordinario

Questo episodio, sebbene singolare, offre spunti di riflessione sul rapporto tra cittadini e il processo elettorale. Da una parte, evidenzia la buona fede e l’ingenuità con cui alcune persone partecipano alle elezioni. Dall’altra, sottolinea l’importanza di chiarire sempre le regole e le procedure elettorali per evitare malintesi.