Un gesto simbolico e potente è stato compiuto dal professor Massimiliano Fabbricino, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA), per sensibilizzare gli studenti e la società sulla violenza contro le donne. Fabbricino ha portato in aula un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere, durante tutte le sue lezioni dei corsi di “Energia dai Rifiuti” ed “Economia Circolare e Bonifica dei Siti Contaminati”. Questa iniziativa ha ricevuto un ampio apprezzamento da parte degli studenti, rivelandosi un importante strumento di sensibilizzazione.

Il Significato delle Scarpe Rosse

Le scarpe rosse sono ormai diventate un simbolo riconosciuto a livello internazionale nella lotta contro la violenza sulle donne. Questo simbolo, originariamente introdotto dall’artista messicana Elina Chauvet, rappresenta le donne vittime di femminicidio e la necessità di contrastare tutte le forme di violenza di genere. «Le scarpe rosse – ha spiegato Fabbricino – sono un simbolo che non possiamo ignorare. Ognuno di noi può fare la differenza. Dobbiamo denunciare ogni forma di violenza, educare i nostri figli al rispetto delle donne e sostenere le vittime».

L’Iniziativa e la Reazione degli Studenti

L’azione del professor Fabbricino si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione contro la violenza sulle donne. Durante le sue lezioni, ha invitato gli studenti a riflettere su questo tema cruciale e a prendere posizione contro ogni forma di abuso. Il suo appello è stato chiaro e deciso: «La violenza sulle donne è una piaga che deve essere debellata. Dobbiamo lavorare tutti insieme per creare una società più giusta e sicura per le donne».

Un Messaggio di Speranza e Solidarietà

L’iniziativa del docente non si è limitata a un semplice gesto simbolico. Fabbricino ha incoraggiato un dialogo aperto con gli studenti, promuovendo un ambiente educativo in cui si affrontano tematiche sociali importanti come la violenza di genere. Questo approccio mira a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire attivamente al cambiamento culturale necessario per debellare la violenza sulle donne.